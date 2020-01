PSG, Neymar: «Obiettivi? Voglio Champions League e Copa America» (Di martedì 7 gennaio 2020) Neymar Jr sogna in grande: l’attaccante svela i suoi Obiettivi per il 2020 con le maglie di Paris Saint-Germain e del Brasile Intervistato da Globoesporte, Neymar ha rivelato i suoi Obiettivi per il 2020, suddivisi fra club e nazionale. Ecco le parole della stella del PSG e del Brasile. «Il mio obiettivo per il 2020 è vincere tutto quello che posso col PSG e con la Nazionale. Voglio affrontare nuove sfide, conquistare la finale di Champions e vincere la Copa América. Questi sono i miei Obiettivi». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

