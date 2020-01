Primo vero sguardo al Huawei P40 in foto: che fotocamera voluminosa (Di martedì 7 gennaio 2020) La prima vera immagine del Huawei P40 (più precisamente il modello P40 Pro) è servita: sul social Twitter, un leaker cinese molto giovane ha appena diramato la foto che mostrerebbe la prossima ammiraglia assoluta avvolta dalla sua custodia. Quest'ultima sembra essere in fibra di carbonio, con disegno a nido d'ape ma non è certo su di essa che c'è da focalizzare la dovuta attenzione. Quello che è in bella mostra nelle immagini fresche di pubblicazione è il retro del Huawei P40 Pro con il suo comparto fotocamera più che voluminoso. In effetti questo ospita ben 5 sensori alloggiati in un settore rettangolare stretto e lungo. Una soluzione già chiacchierata da tempo e ben diversa da altre scelte di design pure recenti (basti pensare alla serie Huawei Mate 30 che ha invece un alloggiamento invece circolare). Naturalmente le foto ora in circolazione non possono fornirci informazioni ... Leggi la notizia su optimaitalia

