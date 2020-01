Previsioni Meteo Aeronautica Militare: foschie dense e banchi di nebbia, il bollettino fino al 13 Gennaio (Di martedì 7 gennaio 2020) Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino al 13 Gennaio 2020. Oggi al Nord: sereno o poco nuvoloso salvo parziali e temporanei annuvolamenti per nubi poco significative con addensamenti più compatti sulle aree di confine alpine centro-orientali e sulla Liguria; nebbie in banchi sulla pianura padana persisteranno durante il giorno attenuandosi solo parzialmente durante le ore centrali, in nuova intensificazione dopo il tramonto. Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso ma con nubi in aumento nel corso della giornata sulla Toscana, Sardegna e dalla sera su Marche ed Abruzzo. Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso salvo locali annuvolamenti sulle coste del Molise, Puglia nord ed aree appenniniche; a fine giornata nubi in aumento in prevalenza medio-alte stratiformi sull’area ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

