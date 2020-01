Premio Oscar 2020: data cerimonia, candidati e anticipazioni (Di martedì 7 gennaio 2020) Premio Oscar 2020: data cerimonia, candidati e anticipazioni Lunedì 13 gennaio 2020 saranno annunciate le nomination ai Premi Oscar della 92esima edizione. La cerimonia di premiazioni si terrà domenica 9 febbraio al Dolby Theatre di Hollywood, California, che dal 2002 ospita la notte degli Oscar. Premi Oscar 2020: curiosità sulla cerimonia e tutte le categorie La prima edizione della notte degli Oscar si è svolta il 16 maggio 1929, nella Blossom Room dell’hotel hollywoodiano Roosevelt, come una cena privata con pochi invitati ed è durata poco meno di 5 minuti. I due presentatori, Douglas Fairbanks e Cecil deMille, hanno ufficialmente annunciato i nomi dei vincitori, che già si conoscevano da qualche giorno. La primissima vincitrice dell’Academy Awards of Merit è l’attrice statunitense Janet Gaynor come Miglior attrice per il film Aurora diretto da Friedrich ... Leggi la notizia su termometropolitico

lellinara : RT @Antonio79B: 'Non sa niente, e crede di saper tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica'. Oggi nel 1950 moriva lo sc… - ronniehowlett3 : RT @Capitan59238052: Premio strameritato..???????? Il suo Joker è stato fenomenale..Speriamo possa essere il preludio per l'Oscar..?? #JoaquinP… - robertachellini : RT @RollingStoneita: Per il premio al miglior film se la dovranno vedere con 'The Irishman', 'Parasite' e '1917' #BAFTA2020 #7gennaio htt… -