Ponte Lungo, muore donna investita da Metro (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma – Una donna di cui non si conoscono le generalita’, e’ morta dopo essere stata investita da un treno della Metro A nella stazione di Ponte Lungo, in direzione Battistini, a Roma. Alcune squadre dei Vigili del fuoco stanno intervenendo con il carro sollevamenti per recuperare il corpo. L'articolo Ponte Lungo, muore donna investita da Metro proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

InfoAtac : #info #atac - aggiornamento metro A: -interruzione Termini - Anagnina. Bus sostitutivi in arrivo sulla tratta inte… - bikediablo : RT @romamobilita: Metro A, soccorso a persona sui binari stazione Ponte Lungo: interruzione Termini-Anagnina. Bus sostitutivi in arrivo su… - notizieit : #Suicidio in #metro a #Roma: donna si lancia sui binari a Ponte Lungo -