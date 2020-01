Pomeriggio 5 torna in diretta: anticipazioni puntata 7 gennaio (Di martedì 7 gennaio 2020) Da oggi Pomeriggio 5 torna in diretta: anticipazioni della puntata del 7 gennaio del contenitore pomeridiano condotto da Barbara D’Urso. L’attesa per i fan di Barbara D’Urso è terminata: dopo la lunga sosta natalizia, ecco ritornare in diretta Pomeriggio 5. L’appuntamento è come sempre su Canale 5 alle ore 17.10. Leggi anche –> Pomeriggio 5 … L'articolo Pomeriggio 5 torna in diretta: anticipazioni puntata 7 gennaio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

juventusfc : Un giorno di pausa per la Juve: si torna in campo domani pomeriggio ?? - motorszx : RT @juventusfc: Un giorno di pausa per la Juve: si torna in campo domani pomeriggio ?? - PesceFrancesco1 : RT @juventusfc: Un giorno di pausa per la Juve: si torna in campo domani pomeriggio ?? -