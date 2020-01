Poesia a Palazzo Merulana, sabato 11 e domenica 12 gennaio “L’Antologia di Spoon River” (Di martedì 7 gennaio 2020) Torna a Palazzo Merulana il fenomeno letterario del 2019: gli incontri, dedicati alla Poesia, firmati da “La Setta dei Poeti Estinti” sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020 ore 19.00, leggeremo L’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Palazzo Merulana, Via Merulana 121, Roma Tutti pazzi per la Poesia. Ed il merito è de “La Setta dei Poeti estinti”, protagonista per tutto il 2019 di una serie di appuntamenti (tutti sold out) fortemente voluti da Palazzo Merulana. Quello che è stato un vero fenomeno nel 2019 torna sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020 a Palazzo Merulana con due serate dedicati all’immortale Poesia dell’Antologia di Spot River, scritta da Edgar Lee Masters e fatta conoscere al pubblico italiano grazie a Cesare Pavese e Fernanda Pivano. È stata proprio Pivano, con le sue traduzioni, a influenzare Fabrizio De André per l’album “Non al denaro, non all’amore né al ... Leggi la notizia su romadailynews

