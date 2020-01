Plastino su Ancelotti: ”Grande errore aver rinnegato il lavoro svolto da Sarri” (Di martedì 7 gennaio 2020) Plastino: Gattuso, invece, sembra che stia riprendendo il filo abbandonato da Carlo Ancelotti Michele Plastino nella trasmissione Microfono Aperto di Radio Sportiva ha parlato -tra l’altro- di Ancelotti, Sarri e Gattuso. Queste le parole del direttore: Su Suso “La sua migliore qualità è saltare l’uomo, incomprensibile che non ci riesca più. È un blocco psicologico più che tecnico. Non sente la fiducia della gente, ma se la fiducia non c’è più un motivo ci sarà” Plastino su Ancelotti “Il suo grande errore è stato voler rinnegare le linee guida del lavoro svolto da Sarri. Da quel momento si è rotto tutto. Gattuso, invece, sembra che stia riprendendo il filo abbandonato da Carlo” Sulla Juventus “Il trequartista giusto per l’attacco bianconero è Dybala, non Douglas Costa, che invece vedrei bene da esterno nel ... Leggi la notizia su forzazzurri

