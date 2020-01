Pil, quando l’Italia supera la Germania (Di martedì 7 gennaio 2020) Con l’arrivo del 2020 è possibile fare una valutazione economica del decennio 2010-2019 appena consegnato agli archivi. Partiamo subito con lo sfatare un mito molto diffuso che coinvolge la situazione economica dell’Italia: in questo lasso di tempo, sul nostro Paese non ci sono state soltanto ombre. Anzi: è vero l’esatto opposto. Per avere un quadro completo della situazione, come ha giustamente scritto l’edizione odierna del Sole 24 Ore, è necessario scomporre gli ultimi dieci anni in vari periodi. Si scopre così che dopo un primo periodo di forte crisi (2010-2014) ne abbiamo avuto un altro (2015-2018) in cui è corretto parlare di “significativa crescita”. Una crescita di tutto rispetto, la più forte che l’Italia abbia mai sperimentato dall’entrata in vigore dell’euro nonché quella che ha permesso a Roma di progredire, al netto del contributo giocato dal settore pubblico, persino più ... Leggi la notizia su it.insideover

