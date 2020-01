Pietro Genovese ricorre a riesame. Legale: chiediamo udienza (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma – ricorre al riesame, dove potrebbe chiedere l’attenuazione o la revoca della misura cautelare, Pietro Genovese, il 20enne agli arresti domiciliari dal 26 dicembre scorso con l’accusa di duplice omicidio stradale per aver investito e ucciso due sedicenni, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, la notte del 22 dicembre in corso Francia a Roma. “Abbiamo presentato l’istanza al Tribunale del riesame- spiega all’agenzia Dire l’avvocato Gianluca Tognozzi, Legale di Genovese insieme a Franco Coppi- finalizzata esclusivamente a fissare un’udienza per il deposito degli atti, senza richieste particolari. Poi decideremo cosa fare”. Genovese la scorsa settimana e’ comparso davanti al giudice per le indagini preliminari per l’interrogatorio di garanzia, in cui ha ribadito di essere partito col semaforo verde e di non aver visto ... Leggi la notizia su romadailynews

