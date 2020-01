Pensioni ultime notizie, ecco chi potrà lasciare il lavoro nel 2020 e a che età (Di martedì 7 gennaio 2020) Pensioni ultime notizie: chi potrà lasciare il lavoro nel 2020? E a che età? Come sappiamo per questo anno non ci sono grandi novità per lasciare il lavoro. Si può andare in pensione con la quota 100, l’opzione donna, l’Ape sociale, la pensione di vecchiaia. Ma quali sono le età da considerare in questo nuovo anno? Se state pensando alla pensione è il caso di fare il punto della situazione così da chiarire cosa succederà nei prossimi mesi e qual è il ventaglio di possibilità da considerare. Pensioni ultime notizie: ecco chi può lasciare il lavoro nel 2020 e a quale età Per lasciare il lavoro nel 2020 ci sono varie possibilità purché si sia in possesso di determinati requisiti. I nati nel 1964, ovvero i 56enni ma non solo, possono andare in pensione nel 2020 con la quota 41 purché si rientri in determinati requisiti. Ovviamente bisogna aver raggiunto i 41 anni di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

