Pensione anticipata e assegno di invalidità al 74%: come uscire dal lavoro (Di martedì 7 gennaio 2020) Pensione anticipata e assegno di invalidità al 74%: come uscire dal lavoro Con una invalidità riconosciuta al 74% si ha il diritto di uscire prima dal lavoro, sfruttando alcune soluzioni di Pensione anticipata. Queste ultime corrispondono al nome di Ape sociale, che è stata prorogata per un altro anno, e quindi fino al 31 dicembre 2020 e Pensione anticipata precoci, senza dimenticare l’assegno di invalidità. Andiamo quindi a riepilogare sinteticamente le tre forme di Pensione anticipata, in cosa consistono e quali requisiti bisogna avere, fermo restando la situazione di invalidità al 74% riconosciuta dall’apposito verbale di accertamento. Pensione anticipata con invalidità 74%: Ape sociale Originariamente in scadenza il 31 dicembre 2019, l’Ape Sociale è stata prorogata per un altro anno (assieme a Opzione Donna), si tratta di uno dei (pochi) provvedimenti presi in materia ... Leggi la notizia su termometropolitico

marblemattei : Pensione anticipata per invalidità 74 - SylvieTropez : Pensione anticipata per invalidità 74 - _jD3v : Quando decidi di andare in pensione anticipata nel modo giusto ???? -