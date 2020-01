Pasquale Laricchia: chi è, età, Grande Fratello VIP, Instagram (Di martedì 7 gennaio 2020) Prepariamo le bottiglie da stappare. Perché Pasquale Laricchia sta per tornare nella casa del Grande Fratello. Questa volta nel ruolo di Vip, con tanti altri ex concorrenti che, come lui, hanno fatto la fortuna del reality show per antonomasia. Pasquale, con Victoria Pennington, è stato il primo esempio di fidanzati ufficiali entrati dentro la casa più spiata d’Italia, nell’edizione numero tre vinta da Floriana Secondi. Il pugliese, nato a Bari il 14 agosto 1972, scelse di partecipare al GF per dimostrare «che si può raggiungere, con impegno e sacrificio, ogni obiettivo che ci si pone», come si legge sul sito ufficiale. Se lei, con cui si è separato, è scomparsa (è tornata in America e ha sposato l’imprenditore Sam Bryan), del pugliese personal trainer verace sono rimaste numerose immagini iconiche, frasi da tormentone e imitazioni come quella di Fabio De Luigi con la Gialappa’s ... Leggi la notizia su cronacasocial

