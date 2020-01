Parlateci di Borgonzoni: assenteista record al comune di Bologna (e poco presente pure al Senato) (Di martedì 7 gennaio 2020) La senatrice Lucia Borgonzoni, candidata per la Lega alla presidenza della Regione Emilia-Romagna è impegnata al massimo nella campagna elettorale. Ad esempio oggi non ha trovato nemmeno il tempo di mangiare e per pranzo si è dovuta accontentare di “un croissant al volo”. Ma mentre la Borgonzoni batte a tappeto la regione di cui fino a poco tempo fa ignorava i confini e mentre Matteo Salvini la fa letteralmente sparire dalla campagna elettorale emerge come la senatrice della Lega non sia proprio la più stakanovista, quando si tratta di stare sui banchi delle istituzioni nelle quali è stata eletta. Le assenze record di Lucia Borgonzoni al Consiglio Comunale di Bologna Al plurale, perché Lucia Borgonzoni oltre ad essere membro del Senato è anche consigliere comunale a Bologna, la sua città. Come da tradizione leghista (anche qui Salvini ha fatto scuola) risulta essere tra i ... Leggi la notizia su nextquotidiano

