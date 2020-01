Paolo Ruffini, Vanya Stone pubblica le foto intime: «Ha tradito Diana Del Bufalo con me e mi ha esclusa da La Pupa e il Secchione» (Di martedì 7 gennaio 2020) La rottura tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini potrebbe essere stata dovuta a un tradimento. Pare che il conduttore televisivo abbia tradito la sua compagna con una candidata al programma che... Leggi la notizia su leggo

trash_italiano : Paolo Ruffini accusato da Vanya Stone: ha tradito Diana Del Bufalo con me, ecco perché non sono a La Pupa e il Secc… - OpenGDB : For dummies: La Pupa e il Secchione (e viceversa) è un mix di fiche, minchie e cervelli. La domanda è: chi è il se… - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Paolo Ruffini accusato da Vanya Stone: ha tradito Diana Del Bufalo con me, ecco perché non sono a La Pupa e il Secchion… -