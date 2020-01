Paolo Ruffini sotto accusa. La tatuatrice Stone pubblica le foto intime con lui - (Di martedì 7 gennaio 2020) Francesca Galici Polemica su Paolo Ruffini prima dell'inizio de La pupa e il secchione. Vanya Stone ha svelato sui social una presunta relazione avuta con l'attore quando ancora lui stava con Diana Del Bufalo C'è grande attesa per la partenza de La pupa e il secchione e viceversa, storico programma di Italia1 che viene riproposto in una nuova veste. Oggi alle 21 ci sarà il kick-off della nuova edizione, quest'anno condotta da Paolo Ruffini e Francesca Cipriani, ma a poche ore dalla partenza si è abbattuta la bufera sul conduttore dagli occhi azzurri. Solo poche settimane fa, Paolo Ruffini era stato al centro delle cronache rosa per la fine della lunga relazione con la sua collega Diana Del Bufalo. Era stata la stessa ragazza, con un post carico di rancore, a comunicare la notizia ai suoi seguaci tramite Instagram. Pochi giorni dopo Ruffini era stato ospite di Silvia Toffanin ... Leggi la notizia su ilgiornale

trash_italiano : Paolo Ruffini accusato da Vanya Stone: ha tradito Diana Del Bufalo con me, ecco perché non sono a La Pupa e il Secc… - ClorindaBonfar1 : RT @CronacaSocial: “Paolo Ruffini #buffone”: le pesanti accuse di Vanya Stone sul caso Diana Del Bufalo. Tutto è successo su Instagram. LEG… - DonnaGlamour : L’uragano Vanya si abbatte su Paolo Ruffini: “Sei un miserabile” -