Paolo Ruffini ha tradito Diana del Bufalo? Le gravi accuse di Vanya Stone (Di martedì 7 gennaio 2020) Paolo Ruffini ha tradito Diana del Bufalo? Le gravi accuse di Vanya Stone Paolo Ruffini condurrà la nuova edizione del programma La pupa e il secchione, al fianco di Francesca Cipriani, ma il suo nome di recente è rimbalzato da un canale all’altro per via della storia d’amore naufragata con Diana Del Bufalo. Nessuno dei due ha voluto dare spiegazioni in merito, soltanto l’annuncio della fine di un amore andato avanti per quattro anni. Ma, all’alba del nuovo programma, circolano alcune indiscrezioni sul presunto tradimento di Paolo Ruffini. L’amante in questione sarebbe Vanya Stone, la quale ha annunciato di non prendere parte a La pupa e il secchione e che, nello sfogo sui social, ha ammesso di non aver parlato prima seguendo il detto: “Male non fare, paura non avere”. Ospite a Verissimo, Ruffini parla della rottura con Diana Paolo Ruffini ha ... Leggi la notizia su tpi

ciccina0906 : ho appena visto la pubblicita' del 'pupa e il secchione' io c'ero quando conduceva enrico papi e faceva ridere.. or… - italiaserait : Diana Del Bufalo, chi è: età, carriera vita privata, Paolo Ruffini, Instagram dell’attrice - italiaserait : Paolo Ruffini, chi è: età, carriera, ex fidanzata e vita privata dell’attore -