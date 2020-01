Paolo Ruffini ha tradito Diana con Vanya Stone? Lei lo accusa su Instagram – VIDEO (Di martedì 7 gennaio 2020) Vanya Stone ha accusato Paolo Ruffini di averla esclusa da La Pupa e il secchione perché hanno avuto una relazione segreta quando stava con Diana Del Bufalo Vanya Stone sul suo profilo Instagram ha svelato di aver avuto una relazione con Paolo Ruffini quando lui era fidanzato con Diana Del Bufalo. La tatuatrice romana lo … L'articolo Paolo Ruffini ha tradito Diana con Vanya Stone? Lei lo accusa su Instagram – VIDEO NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

trash_italiano : Paolo Ruffini accusato da Vanya Stone: ha tradito Diana Del Bufalo con me, ecco perché non sono a La Pupa e il Secc… - cheamarena : RT @_DAGOSPIA_: LE CORNA DEL BUFALO - LA TATUATRICE VANYA STONE PUBBLICA LE FOTO INTIME CON PAOLO RUFFINI - infoitcultura : La pupa e il secchione, Vanya Stone accusa: 'Esclusa dal programma per la relazione con Paolo Ruffini' -