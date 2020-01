Paolo Iannacci in gara a Sanremo2020 per raccontare in maniera delicata ed intensa, l’amore di un padre verso la figlia (Di martedì 7 gennaio 2020) Alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, Paolo Jannacci presenta “Voglio parlarti adesso”. Scritta da Emiliano Bassi, Maurizio Bassi, Andrea Bonomo e Paolo Jannacci, “Voglio Parlarti Adesso racconta in maniera delicata ed intensa, l’amore di un padre verso la figlia e l’inevitabile passare del tempo che rende adulti i bambini allontanandoli dai genitori” dichiara Paolo Jannacci “Ma in questo allontanamento così normale, ed al contempo così difficile da accettare, nasce una promessa istintiva, forte, sincera ed estremamente umana. La promessa di essere sempre presente e pronto ad aiutarla, nonostante le proprie fragilità ed insicurezze. Voglio parlarti adesso descrive l’esigenza di strappare alle stagioni della vita, un piccolo momento immortale.” “Voglio parlarti adesso”, insieme ad un secondo brano inedito, sarà contenuto nel repack del suo ultimo lavoro “Canterò” che ... Leggi la notizia su domanipress

