Paola Di Benedetto maniaca del controllo | Il video prima del Grande Fratello Vip (Di martedì 7 gennaio 2020) Segni particolari: oltre un milione di followers su instagram, fidanzata celebre e…bellissima! Paola Di Benedetto è pronta per la sua nuova avventura al GF Vip ma ci tiene a rassicurare i suoi fans. Meno uno e si accenderanno i riflettori sulla casa più spiata d’Italia quella del Grande Fratello Vip. Dopo tre edizione condotte dalla … L'articolo Paola Di Benedetto maniaca del controllo Il video prima del Grande Fratello Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

