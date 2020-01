Pamela Prati, il cambio look è ‘estremo’. Non sembra nemmeno lei: foto (Di martedì 7 gennaio 2020) Ancora oggi Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone tengono banco sui giornali e nei salotti televisivi e, addirittura, da questa vicenda secondo i beninformati dovrebbero venir fuori addirittura un film e una biografia scritta di pugno dalla stessa Pamela Prati. Che nelle ultime ore è tornata a essere chiacchieratissima. Ma questa volta a far finire nel mirino la showgirl sarda, 61 anni portati divinamente, una ‘strana’ locandina relativa a una serata in discoteca a cui dovrebbe presenziare il 16 gennaio 2020. Sulla locandina campeggia il logo di ‘Live’, lo show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso ma a quanto pare Mediaset non ha mai autorizzato l’uso del marchio della trasmissione, come riporta Libero Quotidiano. “Una nostra fonte segreta ci conferma che nessuno ai piani alti di Mediaset abbia autorizzato l’utilizzo del logo del Live per pubblicizzare quella serata”, si legge. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

JulianSpike : @AndreaGalastro Voglio Pamela Prati in giuria. - albiuno : Più o meno quello che farebbe il Mark Caltagirone della Pamela Prati - BeaPietrangeli : #PAMELAPRATI sarebbe quella truffata che non ci ha guadagnato nulla... come no. Ci crediamo. #Pratigate… -