Pallanuoto: ultimo collegiale prima degli Europei per il Settebello. I convocati di Campagna, esclusi Bruni ed Alesiani (Di martedì 7 gennaio 2020) ultimo collegiale per la Nazionale di Pallanuoto maschile in vista del primo appuntamento importante di questo lunghissimo 2020. I campioni del mondo si ritroveranno domani a Roma, nella piscina del Foro Italico, per il raduno che precede la partenza verso l’Ungheria: settimana prossima infatti scattano gli Europei in quel di Budapest. Altri cinque giorni di allenamenti per il Settebello, con Sandro Campagna che ha già sfoltito la rosa, escludendo Jacopo Alesiani e Lorenzo Bruni: sono rimasti sedici uomini, ancora tre tagli per avere la lista dei tredici presenti in terra magiara. I convocati: Marco Del Lungo e Niccolò Figari (Brescia), Michael Bodegas (Barceloneta), Luca Damonte, Vincenzo Dolce e Gianmarco Nicosia (Banco Bpm Sport Management), Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio, Edoardo Di Somma, Gonzalo Echenique, Pietro Figlioli, Andrea Fondelli, Stefano Luongo, Vincenzo ... Leggi la notizia su oasport

Pallanuoto ultimo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pallanuoto ultimo