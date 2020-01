Pallanuoto femminile, Europei 2020: primo esame per il nuovo ct Paolo Zizza, obiettivo finale per volare alle Olimpiadi (Di martedì 7 gennaio 2020) Da Gwangju a Budapest, per provare a svoltare. Un 2019 tutt’altro che da ricordare per la Nazionale femminile di Pallanuoto che, nell’appuntamento più importante, quello dei Mondiali in terra coreana, ha deluso le aspettative. Da lì la decisione della rivoluzione in panchina, con Fabio Conti diventato direttore tecnico, e Paolo Zizza nuovo commissario tecnico. Ora, a distanza di pochi mesi dall’inizio dell’incarico, arriva subito il primo esame per l’allenatore nativo di Napoli: in terra magiara ci sono gli Europei ed in palio c’è un pass per le Olimpiadi di Tokyo. Non sarà l’ultima possibilità, ma l’obiettivo è ovviamente quello di togliere il peso della qualificazione a Cinque Cerchi sin da ora, senza rischiare di andare a complicare le cose nei tornei preolimpici. C’è un solo biglietto per il Giappone in palio nella manifestazione ... Leggi la notizia su oasport

