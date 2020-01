Pallanuoto, Europei 2020: Sandro Campagna punta sullo zoccolo duro del Settebello campione del mondo. Prima tappa verso Tokyo 2020 (Di martedì 7 gennaio 2020) Squadra che vince non si cambia. Una delle più importanti leggi nello sport in generale. E dunque Sandro Campagna non può che puntare sullo zoccolo duro del Settebello in vista del primo appuntamento importante di un 2020 che si prospetta durissimo: gli Europei di Pallanuoto a Budapest. Gli azzurri, campioni del mondo in carica (meravigliosa l’avventura di Gwangju nella scorsa estate), possono puntare sicuramente al podio nella manifestazione continentale senza però avere troppe pressioni sulle spalle. Non c’è infatti l’ossessione di andare a cercare un pass olimpico che è stato già agguantato grazie all’oro iridato. Come detto più volte dal ct azzurro e dai giocatori, l’obiettivo in questo 2020 non può che essere quello a Cinque Cerchi. Ai Giochi l’Italia è reduce da due podi consecutivi: l’argento di Londra 2012 ed il bronzo di Rio 2016, non ... Leggi la notizia su oasport

RivieraSportit : Pallanuoto. Setterosa, ecco le convocate per gli Europei di Budapest: con Giulia Gorlero e Giulia Emmolo c'è Carla… - OA_Sport : Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per gli Europei. L’elenco delle 13 azzurre per Budapest - zazoomnews : Calendario Europei Pallanuoto femminile 2020: orari programma tv streaming e tabellone - #Calendario #Europei… -