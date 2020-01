Palazzo delle Esposizioni, mostra con fotografie di Gabriele Basilico (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma – Dal 25 gennaio 2020 il Palazzo delle Esposizioni presenta la grande mostra ‘Gabriele Basilico. Metropoli’, a cura di Giovanna Calvenzi e Filippo Maggia, promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale e dall’Azienda Speciale Palaexpo, realizzata in collaborazione con l’Archivio Gabriele Basilico. Dedicata a uno dei maggiori protagonisti della fotografia italiana e internazionale, la rassegna e’ incentrata sul tema della citta’ con oltre 250 opere in diversi formati datate dagli anni Settanta ai Duemila, alcune delle quali esposte per la prima volta. La metropoli e’ sempre stata al centro delle indagini e degli interessi di Gabriele Basilico (Milano 1944-2013). Il tema del paesaggio antropizzato, dello sviluppo e delle stratificazioni storiche delle citta’, dei margini e delle periferie in continua ... Leggi la notizia su romadailynews

