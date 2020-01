Ottavi di finale Coppa Italia: designato l’arbitro per Torino-Genoa (Di martedì 7 gennaio 2020) Giovedì alle 21:15 si disputerà il primo ottavo di finale di Coppa Italia: ecco l’arbitro designato per Torino-Genoa Giovedì si disputerà il primo ottavo di finale di Coppa Italia. A Torino si affronteranno la squadra di Mazzarri e il nuovo Genoa di Davide Nicola. Le due squadre sono reduci dalle vittorie contro la Roma e il Sassuolo. L’AIA ha comunicato la designazione per la gara di giovedì sera. Torino – Genoa Giovedì 09/01 h. 21.15 SACCHI ROSSI L. – ROSSI C. IV: SOZZA VAR: NASCA AVAR: DI PAOLO Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AquilaBasketTN : RT @LegaBasketA: Ritornano in campo le italiane in ????! 1°impegno stasera per la @dinamo_sassari, che potrebbe già staccare il biglietto per… - LeonessaBrescia : RT @LegaBasketA: Ritornano in campo le italiane in ????! 1°impegno stasera per la @dinamo_sassari, che potrebbe già staccare il biglietto per… - LegaBasketA : Ritornano in campo le italiane in ????! 1°impegno stasera per la @dinamo_sassari, che potrebbe già staccare il biglie… -