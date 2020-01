Oroscopo del giorno 7 gennaio. Luna in Cancro e tanta dolcezza (Di martedì 7 gennaio 2020) Oroscopo del giorno. Il 7 gennaio la Luna è in Cancro e la giornata, dopo i bagordi delle feste, si preannuncia dolce e rilassante un pò per tutti. ARIETE Finalmente sono finite le feste, che a voi non sono mai piaciute tantissimo. Voi più che amare le feste natalizie, impazzite per il caldo del piumone … L'articolo Oroscopo del giorno 7 gennaio. Luna in Cancro e tanta dolcezza proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

