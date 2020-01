Oroscopo 2020, il mese fortunato per ogni segno zodiacale (Di martedì 7 gennaio 2020) Il 2020 è iniziato e tutti noi siamo curiosi come andrà. Secondo gli astri, ogni segno avrà il suo momento di fortuna. Siete curiosi di sapere quando sarà il vostro? Ecco cosa dice l’Oroscopo 2020 sul mese fortunato di ogni segno zodiacale. Scopriamolo insieme. Iniziamo dal primo segno zodiacale. Ariete Il mese fortunato dell’Ariete sarà Giugno. L’anno non è iniziato nel migliore dei modi e, in questo momento, il tuo morale è a terra. Stavi aspettando grandi cose che, fino ad adesso, non sono ancora arrivate. Ma non ti abbattere: a giugno ci sarà una svolta lavorativa e sentimentale. Toro Il mese fortunato del Toro sarà Dicembre. Lo sappiamo… ti sembra tanto ma non ti scoraggiare. Il 2020 non andrà così male e l’ultimo mese dell’anno vi ripagherà l’attesa. ... Leggi la notizia su bigodino

Capricorno_astr : 07/gen/2020: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Sagittario_astr : 07/gen/2020: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Scorpione_astro : 07/gen/2020: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: -