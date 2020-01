Ormai è ufficiale: la vedremo al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus (Di martedì 7 gennaio 2020) Sarà al Festival di Sanremo 2020. Dopo le polemiche, le indiscrezioni e tutto, la Rai ha deciso di fare dietrofront. Ma di chi stiamo parlando? Della giornalista Rula Jebreal che, adesso è ufficiale, sarà al Festival di Sanremo 2020. Si è chiuso positivamente il vertice Rai tra la direttrice Teresa De Santis, l’ad Fabrizio Salini e il conduttore-direttore artistico Amadeus. Sarà Rula, dunque, una delle dieci donne che salirà sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus. Il vertice che era stato preannunciato nei giorni precedenti, si è concluso da poco. E si auspicava una risoluzione “a lieto fine” tra le parti. Fabrizio Salini aveva detto no alla censura: “Nessuna censura in Rai”, sue testuali parole. Già era chiaro che la trattativa sarebbe andata a buon fine. Dopo giorni di chiacchiere e polemiche, la faccenda doveva chiudersi necessariamente in modo positivo. Tra l’altro ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

IamMirkooo : @matteosalvinimi Ormai i profili parodia di Salvini fanno post più sensati del suo profilo ufficiale - DiegoDan80 : Ormai è ufficiale, ogni sera i giornalai in forza a libero spulciando le pagine social di salvini e in nottata prod… - cyberanimax : -