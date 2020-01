Ora Di Maio pensa alle dimissioni da capo politico del M5s

Governo - i nodi sul tavolo della maggiOranza nel 2020 : da prescrizione ad Autostrade. Patto Di Maio-Zingaretti riparte da legge elettOrale : Superato il nodo della legge di Bilancio e i primi tre mesi di rodaggio, il Governo M5s-Pd si prepara a dimostrare che può reggere anche sulla lunga durata. Il 2020 si preannuncia un anno di ostacoli e, senza bisogno di aspettare troppo, già il mese di gennaio sarà rivelatore. Solo per fare qualche esempio: riforma della prescrizione e tempi dei processi, revoca della concessione ad Autostrade, voto sull’autorizzazione a procedere per ...

Legge elettOrale - l'inciucio di Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio scatena l'ira di Matteo Renzi e LeU : Nicola Zingaretti porterà il Partito Democratico in ritiro il 13 ed il 14 gennaio. In provincia di Rieti si terrà un seminario, rigorosamente a porte chiuse, dal quale dovrà uscire il programma che i dem porteranno al tavolo della verifica di governo. Nel frattempo, però, è scoppiato il litigio con

Asse Di Maio-Zingaretti sulla legge elettOrale. Renzi : “M5s è a pezzi - ma il governo non rischia” : Asse Di Maio-Zingaretti sulla legge elettorale. Renzi: “M5s è a pezzi, ma il governo non rischia” Il mese di gennaio sarà il momento della verità per il governo Conte bis: come anticipato dallo stesso premier, è il momento di mettere a punto l’agenda del 2020 e stabilire se l’alleanza Pd-Movimento Cinque Stelle regge ancora. Un primo passo in questa direzione è avvenuto ieri con l’incontro a due a palazzo Chigi tra ...

Zingaretti e Di Maio - patto anti-Renzi. Accordo in vista sulla riforma elettOrale : Legge proporzionale con sbarramento al 5%. Conte: «Imperdonabile farci distrarre dalle beghe interne dei partiti»

Crosetto contro Di Maio : "Ci sono stati tempi nei quali anche gli Usa ci chiedevano aiuto - Ora invece..." : L'incompetenza di Luigi Di Maio è ben nota a tutti. Il leader del Movimento 5 Stelle non vanta di certo un gran curriculum. Prima di finire in politica Gigino era un bibitaro da stadio e ora, che si ritrova alle prese con un compito ancora più complesso rispetto a quello della precedente legislatura

Il piano di Di Maio con Grillo e Casaleggio : "No all'anarchia - Ora toccherà ad altri". Il futuro del Conte bis : Ritornare ad avere una identità ben definita. Una linea da seguire "a qualsiasi costo". Anche con l' intransigenza, se è il caso. Gli addii? "Pianificati", dicono i Cinque Stelle. E lo stesso Luigi Di Maio sottolinea ai suoi che "il Movimento è pluralità ma non anarchia, finito con Paragone ora nei

Salvini elogia Trump - per Di Battista "raid vigliacco". Di Maio per Ora tace : Il raid americano ordinato da Trump che ha ucciso a Baghdad il generale iraniano Qassem Soleimani divide i leader della politica italiana. A elogiare il presidente statunitense è Matteo Salvini, che parla di “donne e uomini liberi, alla faccia dei silenzi dei pavidi dell’Italia e dell’Unione Europea, devono ringraziare Trump e la democrazia americana per aver eliminato uno degli uomini più pericolosi e ...

Di Maio fa un bilancio dei successi M5s e guarda al futuro : “Ora togliere concessioni ai Benetton” : "Quel che è certo, è che in appena 20 mesi abbiamo già approvato 40 provvedimenti. Niente male per un Movimento per la prima volta al Governo, no?": Luigi Di Maio fa un bilancio dei successi del Movimento Cinque Stelle e mette in chiaro le prossime priorità. "Ora il prossimo passaggio cruciale sarà togliere le concessioni ai Benetton. Abbiamo tagliato i parlamentari, istituito il carcere per i grandi evasori e fatto in modo che chi compie un ...

Lo show dell’ex giornalista. Che Ora promette ricorso. Paragone è sempre stato contrario al Conte 2. Si era scagliato anche contro la leadership di Di Maio : Uno scontro a muso duro che, a quanto pare, potrebbe avere ulteriori strascichi anche in ambiti diversi da quello politico. Non è certamente un buon inizio d’anno quello che vede contrapposti Movimento cinque stelle e Gianluigi Paragone. Dopo l’espulsione decisa proprio il primo gennaio, il senatore è tornato ad attaccare il suo ex Movimento e il suo leader, Luigi Di Maio, in un post su Facebook: “Cari falsi probiviri, cari uomini del Nulla, voi ...

Claudio Borghi contro Luigi Di Maio e compagni : "Avevamo un'occasione d'Ora - ma l'abbiamo persa" : Il parlamento turco ha approvato giovedì due gennaio la mozione che autorizza l'invio di truppe in Libia a sostegno delle forze del governo di Tripoli del premier Fayez Al Sarraj, per contrastare l'attacco delle milizie del generale Khalifa Haftar. La misura prevede un mandato di un anno per il dis

Revoca concessioni Autostrade - Di Maio : “Si perdono i profitti dei Benetton? Giusto perché non hanno mantenuto il Ponte MOrandi” : “Attenzione non facciamoci fregare. Tutta la retorica che si perdono i posti di lavoro” con la Revoca delle concessioni ad Autostrade “è una sciocchezza. Si perdono i profitti dei Benetton, ed è Giusto perché non hanno fatto il loro dovere per mantenere quel Ponte“. Così Luigi Di Maio in una diretta Facebook commenta la situazione di Aspi. “Io non sono tranquillo sul fatto che ci siano quei signori che non hanno ...

Prescrizione - la riforma Ora è in vigore. Di Maio : “Il governo con la Lega è saltato ad agosto perché non volevano questa legge” : Dopo più di un anno di polemiche entra in vigore la riforma della Prescrizione. Dalla mezzanotte, infatti, è diventata legge la norma che blocca il decorso dei termini dopo il primo grado di giudizio. Una misura bandiera per il Movimento 5 stelle, che infatti esulta: “Per i reati commessi dopo questa data se si arriva alla sentenza del primo grado di giudizio, si va fino in fondo. Nessuna rinuncia dello Stato a dare una verità definitiva. ...

Giuseppe Conte non lascia la politica - gelo di Di Maio e M5s : "Perché Ora? Non è un caso". Il retroscena : "Tutti si sono chiesti: perché ora?". Secondo il Corriere della Sera, da Luigi Di Maio in giù tutti nel M5s hanno accolto con sorpresa (negativa), gelo o addirittura irritazione l'uscita del premier Giuseppe Conte, che lunedì ha annunciato con un colloquio a La Repubblica la propria intenzione di no

Il 5stelle Giarrusso : “FiOramonti? Continuano le cazzate di Di Maio” : "Aver regalato l'Universita' al Pd e' un problema enorme. Continuiamo con le cazzate di Di Maio. E' un danno enorme per il Movimento 5 stelle". Con queste parole il senatore pentastellato Mario Michele Giarrusso commenta con Affaritaliani.it il caso dell'ex ministro Lorenzo Fioramonti, ormai uscito dal gruppo del M5s. "Quanto accaduto con Fioramonti e' del tutto incomprensibile, a meno che la situazione nel governo non sia completamente ...