OnePlus Concept One conquista tutti con le sue fotocamere invisibili: ecco come funzionano (Di martedì 7 gennaio 2020) OnePlus Concept One arriva al CES 2020 di Las Vegas con la sua back cover targata McLaren e le sue fotocamere invisibili. Qui vi spieghiamo come funzionano e tutti i dettagli di una tecnologia che apre la strada a tante possibilità innovative. L'articolo OnePlus Concept One conquista tutti con le sue fotocamere invisibili: ecco come funzionano proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

