Olimpiadi: Zaia, 'Regione Veneto ha nominato i suoi due rappresentanti in cda' (2) (Di martedì 7 gennaio 2020) (Adnkronos) - La scelta delle due figure professionali e' avvenuta attraverso un bando specifico, ha spiegato Zaia. "Sono due figure 'strutturate' che saranno a tutela dei conti del Veneto. La macchina e' partita, c'è ancora un consiglio di amministrazione e a breve partiranno anche le opere". Il pr Leggi la notizia su liberoquotidiano

ArmandoDAndrea3 : Tra olimpiadi invernali, feste, sagre e befane varie , ci siamo scordati l’autonomia. Zaia dove sei ? - MarceVann : RT @TheQ_continuum: @MarceVann Ma per esempio la pedemontana Veneta che a parte durante le Olimpiadi fra Milano e Cortina, non avrà i fluss… - TheQ_continuum : @MarceVann Ma per esempio la pedemontana Veneta che a parte durante le Olimpiadi fra Milano e Cortina, non avrà i f… -