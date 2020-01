Oggi stop a circolazione veicoli inquinanti 7:30-20:30 (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma – A Roma Oggi limitazione alla circolazione per i veicoli piu’ inquinanti. E’ quanto prevede l’ordinanza sindacale emanata nei giorni scorsi in seguito al superamento dei limiti di legge dei valori di PM10. Nello specifico, il provvedimento stabilisce la limitazione nella Ztl ‘Fascia verde’ dalle ore 7.30 alle 20.30 per: ciclomotori e motoveicoli Pre-Euro 1 ed Euro 1; autoveicoli a benzina Euro 2. Ed inoltre, dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 per: autoveicoli diesel Euro 3. Previste anche limitazioni per la temperatura degli impianti termici. L'articolo Oggi stop a circolazione veicoli inquinanti 7:30-20:30 proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

