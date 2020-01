"Oggi il nuovo nemico della sinistra è Rita Pavone", ironizza Salvini (Di martedì 7 gennaio 2020) "Oggi il nuovo nemico della sinistra è... Rita Pavone. Non ci sono più i comunisti, seri, di una volta". Matteo Salvini ironizza così su Facebook sulle polemiche per la partecipazione a Sanremo della cantante, ritenuta da alcuni troppo "sovranista" per i giudizi tranchant espressi in passato su Twitter a proposito di questioni come gli sbarchi di migranti e il fenomeno Greta Thunberg (definita "un personaggio da film horror che mette a disagio"). Fece rumore in particolare l'invettiva nei confronti dei Pearl Jam, rei di aver dedicato, durante una data a Roma nel giugno 2018, una cover di "Imagine" ai migranti ("della serie: ma farsi gli affari loro, no?" fu il tweet della cantante). Il leader leghista è tornato sul tema durante un comizio a Modena: "La sinistra ha scoperto un nuovo nemico del popolo: Rita Pavone". "Pare che stia assoldata come partecipante quella ... Leggi la notizia su agi

