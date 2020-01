Nuovo stadio Fiorentina, Commisso: «Incontro positivo, domani i dettagli» (Di martedì 7 gennaio 2020) Le dichiarazioni rilasciate da Rocco Commisso, patron della Fiorentina, dopo l’Incontro col sindaco di Firenze per il Nuovo stadio viola Appuntamento a domani, ore 16:30, allo stadio Artemio Franchi: la Fiorentina ha indetto una conferenza stampa per rilasciare novità importanti sul Nuovo stadio. Nel frattempo, nella giornata odierna, Rocco Commisso ha incontrato a Palazzo Vecchio il sindaco di Firenze, Dario Nardella, per discutere dell’impianto in procinto di sorgere. Ecco le dichiarazioni riportate da Ansa del magnate italoamericano. «Come ogni volta in cui Incontro il sindaco, è un confronto positivo, abbiamo parlato ma domani darò più dettagli e informazioni. Se lo stadio si farà? Sono venti anni che lo aspettate, io sono qui da appena sei mesi..», ha scherzato Commisso. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

