Nuove multe in vista per Vodafone, Wind Tre e TIM, ma non per le rimodulazioni (Di martedì 7 gennaio 2020) AGCM apre un nuovo procedimento controp Wind Tre, Vodafone e TIM, sotto accusa anche da parte di AGCOM per il servizio TIM Safe Web. L'articolo Nuove multe in vista per Vodafone, Wind Tre e TIM, ma non per le rimodulazioni proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

StefanoFabiani3 : Cambia il codice della strada. Nel mirino cellulari e alta velocità. Tra le nuove norme per la sicurezza in votazio… - setteBIT : Le telecom italiane fanno ancora 1 sacco di storie con i pagamenti dagli IBAN nn italiani dei clienti (spesso dovut… - fabriziopaoloan : Chi dobbiamo ringraziare per le nuove multe in arrivo sulle quote latte | nextQuotidiano -