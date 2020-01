Nuova impresa di Vienna Cammarota: 132 km a piedi per raccontare la Via della Seta italiana (Di martedì 7 gennaio 2020) “In questi minuti mi sto avvicinando alla Toscana. Che emozione attraversare l’Appennino Tosco – Emiliano. La parola “bella Italia” è così sovente che mi chiedo se veramente gli italiani la conoscono. Sto scoprendo l’Appennino come una giovane innamorata che scopre il suo amore. Questo Appennino ricco di tanta storia per la sua Linea Gotica, di tanta geografia, ma anche di arte per i suoi artisti, di intensità e diversità di colori della natura, come sosteneva Morandi Giorgio. Ieri pomeriggio sono arrivata a Grizzana Morandi lungo il percorso della lana e della Seta. Ho voluto conoscere la storia della vita di Giorgio Morandi e delle sue opere. Ho avuto la fortuna di poter avere un cicerone perfetto, l’ex sindaco Cesare Callisto, che ringrazio tantissimo per la sua disponibilità”: lo ha affermato Vienna Cammarota, 70 anni, Guida Ambientale Escursionistica, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

