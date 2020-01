Nuoto: Gli atleti del Circolo Canottieri Napoli alla finale Nazionale Assoluta (Di martedì 7 gennaio 2020) Nuoto: Gli atleti del Circolo Canottieri Napoli conquistano la finale Nazionale Assoluta nel Campionato a Squadre per la seconda stagione consecutiva. alla fine di un anno pieno di successi la Federazione Italiana Nuoto ha diramato la classifica del Campionato Nazionale a squadre di Nuoto. La formazione maschile del Circolo Canottieri Napoli si qualifica tra le prime … L'articolo Nuoto: Gli atleti del Circolo Canottieri Napoli alla finale Nazionale Assoluta proviene da 2A News. Scritto da Redazione Leggi la notizia su 2anews

