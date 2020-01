Nostradamus, la profezia per il 2020 che spaventa la monarchia inglese (Di martedì 7 gennaio 2020) Nostradamus è un profeta nato nel ‘500, ma il suo nome continua ad essere molto noto anche oggi. Questo perché sono in molti a sostenere che abbia previsto con precisione una serie di eventi cruciali per la storia del mondo tra cui l’ascesa di Hitler, la rivoluzione francese, l’atterraggio sulla luna, la bomba atomica e l’assassinio dei Kennedy. Le sue teorie non hanno ovviamente una base scientifica, ma anche per questo 2020 nessuno può far a meno delle sue previsioni. Nuovo re per l’Inghilterra: ansia per la monarchia inglese Oltre a numerose catastrofi naturali e a rivoluzioni politiche il 2020 vedrà anche un grande cambiamento in Gran Bretagna. Infatti Nostradamus ha previsto che proprio quest’anno ci sarà un nuovo re a governare. Cosa accadrà alla regina? Michel de Notre-Dame, a noi noto come Nostradamus, avrebbe predetto quindi la fine del potere di una delle ... Leggi la notizia su velvetgossip

