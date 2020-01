Non c’è più religione: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv (Di martedì 7 gennaio 2020) Non c’è più religione: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv Siete in cerca di una divertente commedia? Allora Non c’è più religione potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2016, in onda stasera 7 gennaio 2020 alle 21.25 su Rai 1, è stata diretta da Luca Miniero, regista e sceneggiatore italiano noto al grande pubblico per Benvenuti al sud, Un boss in salotto, La scuola più bella del mondo, Sono tornato e Attenti al gorilla. l’esilarante lungometraggio, prodotto da Cattleya con Rai Cinema, si è avvalso delle musiche di Pasquale Catalano, la fotografia di Daniele Ciprì mentre il montaggio è stato affidato a Francesca Calvelli. Il film inoltre al botteghino in italia ha incassato 3,6 milioni di euro nelle prime tre settimane di programmazione. Ma qual è la sinossi di Non c’è più religione? Non c’è più religione: trama e ... Leggi la notizia su termometropolitico

Capezzone : Mi sono distratto un attimo e non ho capito com’è finita: A. #RulaJebreal a #Sanremo e #DiMaio alla #Farnesina B.… - carlosibilia : Se non avessimo inserito nel #DecretoGenova una norma che impediva ulteriori aumenti dei pedaggi, quest'anno sarebb… - NicolaMorra63 : Arrivano i #MaxiProcessi in #Veneto. Ora però operiamo sul fronte della #prevenzione, sapendo che ormai non c'è par… -