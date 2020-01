Nilufar Addati è ricorsa alla chirurgia estetica: si è rifatta il seno? (Di martedì 7 gennaio 2020) Attraverso i social Nilufar Addati ha rivelato che, durante la pausa natalizia, si è sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva. L’influencer ha confessato che la sua decisione sarebbe dovuta a un difetto che le dava alquanto fastidio. Nilufar Addati e la chirurgia estetica Dopo essersi confrontata con degli specialisti e dopo aver ricevuto il supporto dei suoi genitori, Nilufar Addati ha deciso di sottoporsi a un intervento di chirurgia al seno. La sua decisione non sarebbe stata finalizzata ad un aumento di taglia, bensì alla correzione di un piccolo difetto: “Ho corretto una cosa che non mi piaceva del mio décolleté, ovvero il fatto che fosse molto distante ed ascellare”, ha rivelato ai fan attraverso le sue stories. L’ex corteggiatrice ha anche annunciato che non ci sarebbe stato nessuno “stravolgimento” particolare nel suo aspetto, e ... Leggi la notizia su notizie

