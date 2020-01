New Amsterdam 2 finalmente su Canale 5: il pubblico scopre chi è morto nell’incidente (Di martedì 7 gennaio 2020) La seconda stagione di New Amsterdam sta per arrivare. Nelle ultime settimane abbiamo visto diversi promo: l’8 dicembre era stata la data scelta per la messa in onda della serie, poi però rinviata. A un mede di distanza dal primo promo ecco che arriva finalmente la data della messa in onda di New Amsterdam 2. La serie americana che ha riscosso grande successo in tutto il mondo, molto seguita anche dal pubblico di Canale 5 cambia giorno: non si va in onda alla domenica ma al martedì, almeno quando non ci saranno le partite di Champions. La prima puntata di New Amsterdam 2 andrà in onda il 14 gennaio 2020. Probabilmente scopriremo poi se la settimana successiva sarà confermato questo appuntamento del martedì sera ( potrebbero esserci delle novità visto che il palinsesto di Canale 5 di settimana in settimana, anche in base alla controprogrammazione, avrà delle variazioni). Ma ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

