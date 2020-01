Nereo Murari, messa a Roma per ricordare il clochard gentile ucciso un anno fa da un’auto pirata (Di martedì 7 gennaio 2020) Questa sera nella Basilica di Santa Teresa D'Avila in Corso Italia 37 si terrà una preghiera in onore di Nereo Murari, il clochard gentile investito da un'auto pirata un anno fa, il 7 gennaio 2019. L'uomo era molto conosciuto in zona: amava i libri, i viaggi, e spesso intratteneva piacevoli conversazioni con le persone di passaggio. Leggi la notizia su roma.fanpage

