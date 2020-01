NBA, si lussa il dito e gioca con una mano sola: il video dell’infortunio shock è virale (Di martedì 7 gennaio 2020) E' accaduto in NBA a Joel Embiid, centro di Philadelphia: nella sfida fra Sixers e OKC il giocatore africano si è lussato un dito, finito per girarsi completamente. Le immagini dell'infortunio shock hanno subito fatto il giro del web. Embiid ha però continuato a giocare e con una mano sola ha concluso la gara con 18 punti, 9 rimbalzi e 8 assist. Leggi la notizia su fanpage

NBA lussa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : NBA lussa