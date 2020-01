Natale in famiglia per Tiziano Ferro: ritorno a Latina con il marito Victor (Di martedì 7 gennaio 2020) Natale con i tuoi. Non importa che tu viva sulla West Coast o in una cittadina italiana, che tu sia una superstar internazionale o un gommista di provincia. Certe cose non cambiano, ma tutto il resto sì. Tiziano Ferro torna a casa per Natale ma, per la prima volta, lo fa da sposato insieme al marito Victor Allen. Tutti sotto lo stesso tetto Da Los Angeles a Latina, la coppia ha attraversato l’oceano per passare le feste con la famiglia Ferro al completo. A immortalare il ritorno a casa di Tiziano è stato il settimanale Chi che ha raccontato il Natale all’italiana di Tiziano e del marito Victor che pare abbia dormito a casa dei suoceri. Con la coppia anche il Flavio, il fratello minore del cantante e i genitori Sergio e Giuliana. Non è la prima volta che Victor entra in casa dei Ferro. Il cantante, a Domenica In, aveva raccontato di una cena in famiglia con mamma Giuliana in veste ... Leggi la notizia su thesocialpost

