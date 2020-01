“Nasceranno nello stesso periodo”, finge gravidanza e uccide l’amica per rubarle la figlioletta (Di martedì 7 gennaio 2020) Magen Fieramusca, 33enne del Texas, avrebbe strangolato la sua "migliore amica", Heidi Boussard, coetanea, e le avrebbe rubato la figlia di appena 2 settimane nel tentativo di farla registrare come sua. Per mesi la donna ha finto di essere incinta e alla vittima avrebbe detto: "I nostri bimbi nasceranno insieme!". Leggi la notizia su fanpage

