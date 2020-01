Nasce il Festival Giornate di Cinema Queer (Di martedì 7 gennaio 2020) Nasce a Roma il Festival Giornate di Cinema Queer che promuove la diffusione del Cinema a tematica gay, lesbica, trans e bisessuale (lgbt­­­+) sul grande schermo. Nasce ufficialmente a Roma il Festival Giornate di Cinema Queer che promuove la diffusione del Cinema a tematica gay, lesbica, trans e bisessuale (lgbt+). L’obbiettivo è quello di creare un ambiente di scambio tra cineasti e pubblico attraverso proiezioni, incontri e dibattiti. Una “casa” dove si vuole proporre una programmazione trasversale che punta principalmente sulla valorizzazione della Cinematografia indipendente legata alla sessualità, al corpo, alle identità di genere e all’orientamento. Il Festival è prodotto dall’Associazione CineQueer per Roma in collaborazione con Zalib. La kermesse si svolgerà dal 18 al 20 marzo 2020 ed è divisa in quattro sezioni: Prospettive (sezione non competitiva dedicata a film e ... Leggi la notizia su romadailynews

