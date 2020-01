Napoli sommersa dai rifiuti, cittadini furiosi: “Non paghiamo la tassa” (FOTO) (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli sommersa dai rifiuti. La città si è svegliata bruscamente dalle festività natalizie, ritrovandosi nel 2020 con il vecchio, cronico, problema dei rifiuti per strada. L’emergenza più grande questa volta arriva dall’area occidentale, con il quartiere di Pianura che da due giorni è invaso da cumuli di spazzatura lasciata a marcire intorno ai bidoni. Spazzatura indifferenziata ma anche plastica che, a quanto pare, non viene ritirata da ancora più tempo. Sul web fioccano le segnalazioni di cittadini che lamentano una situazione ormai insostenibile e che minacciano manifestazioni davanti al Comune. In più punti del quartiere la spazzatura ostruisce la viabilità e crea disagi. Tra le voci che si susseguono su social c’è anche quella che riguarda le tasse sulla spazzatura, sempre più salate, che però vista la situazione “sono diventate un ... Leggi la notizia su anteprima24

