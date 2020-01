Napoli ricorda le vittime dell’Olocausto. Comunità ebraica assente alla cerimonia: No alla presenza dell’assessore de Majo (Di martedì 7 gennaio 2020) Da oggi Napoli ha le sue pietre di inciampo. Nove, installate in piazza Bovio, all’altezza del civico 33, per ricordare le vittime napoletane dell’Olocausto: Amedeo Procaccia, Iole Benedetti, Aldo Procaccia, Milena Modigliani, Paolo Procaccia, Loris Pacifici, Elda Procaccia, Luciana Pacifici, Sergio Oreste Molco, tutti membri della Comunità ebraica di Napoli, costretti ad abbandonare le proprie case al momento della promulgazione delle leggi razziali per cercare rifugio altrove, tutti arrestati e deportati, con un treno del gennaio 1944, ad Auschwitz, dove hanno trovato la morte. Una iniziativa che ha visto, però, una dura presa di posizione da parte della Comunità ebraica di Napoli, che ha disertato l’iniziativa contro la presenza di Eleonora de Majo, oggi assessore alla Cultura del Comune di Napoli. Nel mirino un post su Facebook, datato 2016, della de Majo, ... Leggi la notizia su ildenaro

ilnapolionline : La SSC Napoli ricorda Davide Astori nel giorno del suo compleanno - - laganheart : RT @tribsportblog: Rimembranze e assonanze: 1997-98: @Inter batte #Napoli al San Paolo, vince #CoppaUefa ed è seconda in campionato dietro… - 100x100Napoli : Oggi #Astori avrebbe compiuto 33 anni -