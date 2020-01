Napoli può rilassarsi, è tornata nella comfort zone della sconfitta senza speranza (Di martedì 7 gennaio 2020) Finalmente abbiamo perso con l’Inter. Ché non se ne poteva più di queste mezze misure di crisi, il limbo sta antipatico a tutti, da sempre. Mancava la sconfitta con la “grande” per sentirci piccoli a ragione, completando un percorso netto che dal 2-0 al Liverpool in poco più di tre mesi ha riportato tutti in una accogliente zona di comfort: ora siamo normali. È la terapia della “restaurazione“, psicologica prima che tecnica, all’ultima fase: abbiamo negato, ci siamo incazzati, l’ambiente isterico ha provato a contrattare una soluzione tra mille mediazioni, poi è arrivata la depressione, e infine l’accettazione. Ci voleva Elisabeth Kübler Ross più che Gattuso, per far pace con la nostra storia. Abbiamo perso in casa con l’Inter, embè? “Questi ragazzi hanno un vissuto che non riescono più a sopportare – ha detto Gattuso nel ... Leggi la notizia su ilnapolista

Gazzetta_it : Gattuso: “Ci facciamo gol da soli, però con me è stata la partita migliore” - MarisciaFox : RT @NonConoscoVG: Evoluzione #Caressa Tre giorni fa: 'A Napoli, l'Inter perderà malamente di nuovo' Ieri sera ArClabb: 'Il San Paolo, non… - PetrelliFlavia : Chi ama #Napoli non può non leggere questo libro incantevole scritto in perfetto italiano da una americana oggi res… -